Afgedankte Boeing 747 is nu een party plane

Oude vliegtuigen worden vaak gerestaureerd om ze tot in de lengte van jaren in de lucht te kunnen houden. De Dakota, een Douglas DC-3, van de Dutch Dakota Association is daar een goed voorbeeld van. In Engeland heeft Cotswold Airport het iets anders aangepakt. Zij kochten bijna anderhalf jaar geleden een afgeschreven Boeing 747 van British Airways voor, schrik niet, het symbolische bedrag van 1 pond (ongeveer 1 euro en 18 cent). De nieuwe eigenaren hadden echter niet de bedoeling het toestel op te knappen zodat er (weer) mee gevlogen kan worden. Nee, ze hebben de Boeing omgebouwd tot een ‘Party Plane’. Dat is weer eens iets anders dan het Corendon 747 hotel, onder de rook van Schiphol, in Badhoevedorp.

Voor feestjes en partijen

Om de 747 party-proof te maken is de complete Economy-class eruit gestript en omgebouwd tot een dansvloer. Daar waar voorheen de stewards en stewardessen de drankjes, maaltijden en andere in-flight services voorbereidden, de Galley, staat nu een bar. Die aanpassingen zorgden er wel voor dat de kosten van het toestel iets hoger uitkwamen dan de symbolische aanschafprijs.