Wat is de beste plek in een vliegtuig?

Nu we weer meer vliegen, is het tijdens elke vlucht weer een uitdaging om de beste stoel te vinden. Want wat zijn de allerbeste plekken en hoe weet je waar die zijn? Een boeiende vraag voor iedereen die af en toe of regelmatig vliegt. Want als je niet op de voorste rijen in Business Class zit, waar kun je dan het beste plaatsnemen? Wij wilden graag antwoord krijgen op deze vraag, doken erin en geven je 5 tips!





1. Meeste beenruimte: voorin of bij de nooduitgang

Tegenwoordig laat een maatschappij je vaak al extra betalen voor een stoel met meer beenruimte. Is dat een betere stoel? Nou, je zit er in ieder geval een stuk ruimer. Transavia en KLM maken dat heel inzichtelijk als je boekt of incheckt. Voor een paar euro of tientjes extra zit je een stuk ruimer. Wil je niet extra betalen? Boek dan een stoel aan het gangpad, daar kun je gemakkelijker je benen strekken.

De stoelen direct op de eerste rijen of achter Business Class hebben meestal meer beenruimte en ook die bij de nooduitgang. Ook andere maatschappijen hanteren dit principe. Bepaal zelf of je het de extra euro's waard vindt. Op lange vluchten kun je vaak Economy plus- of comfort stoelen boeken die net wat beter zijn dan de standaard Economy-stoelen.