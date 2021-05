Zakenreis? Met dit ultraluxe nieuwe vliegtuig wordt je vlucht wel heel relaxed!

Hoewel vliegen voor de meesten onder ons bijna voelt als iets uit een ver verleden, komt er ooit weer een tijd dat we wat vaker gaan vliegen . De luchtvaartbranche heeft het zwaar. Niet alleen vliegen we privé veel minder, ook zakelijke vluchten worden nog maar weinig uitgevoerd. De Franse vliegtuigfabrikant Dassault heeft vandaag tijdens een virtuele bekendmaking de nieuwe Falcon 10X zakenjet gepresenteerd. En dat is niet zomaar een vliegtuig. Het is de grootste, snelste en verst vliegende privéjet ter wereld. En een van de meest luxe exemplaren bovendien. De Falcon 10X kan straks non-stop van New York naar Peking vliegen op de motoren van Rolls Royce Holdings Plc.

Grootste privéjet ter wereld

De grootste privéjet ter wereld is ideaal voor de rijken der aarde. Volgens die CEO van Dassault, Eric Trappier, is dit precies waar zijn klanten op zitten te wachten. Het vliegtuig kan een ultralange afstand afleggen en is ontzettend comfortabel. Want "wie lange tijd reist, wil zich thuisvoelen". Inderdaad Eric, dit is iets heel anders dan 10 uur op een stoel zitten in economy. Om ons 'normale zielen' nog iets jaloerser te maken: dit neusje van de zalm onder de privéjets wordt nu al "your penthouse suite in the skies" genoemd. De ontwikkeling van de Falcon 10X komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Je zou misschien denken dat er voor deze privéjet wel een heel niche markt is, maar voor de coronapandemie was dit het snelstgroeiende segment in de luchtvaartbranche.

Kijk maar eens naar deze foto's. Ik kan me heel goed voorstellen dat reizen in dit toestel heel relaxed is.