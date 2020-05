Durf jij nog te vliegen? En wat doen airlines aan veiligheid?

Van soms bijna wekelijks vliegen naar helemaal niet vliegen. Het is door Covid-19 de realiteit van de dag. Die realiteit geeft wel stof tot nadenken. Is het eigenlijk wel nodig om te vliegen of zijn er alternatieven? Dat is een vraag die altijd al bestond, maar er zijn nu ook een andere vragen. Gaan we toch weer vliegen? Durven we eigenlijk nog wel te vliegen? Is het veilig? En wat doen luchtvaartmaatschappijen aan veiligheid?

Testen biedt enige zekerheid

Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat sommige touroperators (zoals bijvoorbeeld Corendon) mensen uitvoerig willen laten onderzoeken. Als die resultaten volgens testen negatief zijn kun je met een gerust hart het vliegtuig instappen. Dat is hoogst opmerkelijk want virologen (waaronder het RIVM) zijn het over één ding eens. We weten nog heel erg weinig van het virus. Want je kunt drager zijn van Covid-19 zonder het te weten, zonder bijverschijnselen en misschien ben je dan wel het meest besmettelijk?



We weten het niet en hoeveel tijd we nodig hebben om daarachter komen weten we ook niet. We staan letterlijk nog maar aan het begin. Het is haast ondenkbaar dat ergens in al die onderzoekscentra niet al de oplossing is. Maar ook dat onderzoeken kost tijd. Er zullen waarschijnlijk nog heel vragen zijn zonder directe antwoorden. Het laatste woord heeft de wetenschap. Die test op de luchthaven biedt dus geen zekerheid.

Kunnen luchtvaartmaatschappijen verspreiding voorkomen?

Toch willen we verder met alles en ook vliegen is belangrijk voor de wereldeconomie en voor onze samenleving. De vraag is echter: durf jij nog wel te vliegen? In zo’n cabine wil je geen virus oplopen. Kunnen luchtvaartmaatschappijen dit voorkomen en hoe zit het met de verspreiding? Een Covid-19 paspoort, een app, screenen: alles helpt om het potentieel van besmette personen in een vliegtuig tot een minimum te beperken. Alleen de zitplaatsen: dat zit letterlijk niet lekker. Bij prijsvechters (als die in staat zijn de crisis te overleven) is de situatie soms extreem.



Vliegtuigen zitten volgepropt, maar met 10 cm meer beenruimte is ook bij premium luchtvaartmaatschappijen de situatie niet veel beter. We zitten op elkaars neus en dat past niet in een anderhalvemeter economie, zolang als deze blijft bestaan. Het geheim of de oplossing zit natuurlijk in de stoel in het midden. Als we die skippen, kunnen dan vliegtuigen veiliger zijn voor reizigers. De consequentie is in ieder geval 30 procent minder reizigers, hetgeen ook een forse verhoging van je ticket zou kunnen betekenen. Het stopt de verspreiding van COVID-19 misschien niet, maar het geeft je waarschijnlijk een veiliger gevoel.