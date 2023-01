Breitling’s ode aan de Boeing 747

Deze maand verlaat de allerlaatste Boeing 747 de fabriek. Daarna is het gedaan voor wat betreft de productie van wat tientallen jaren het grootste passagiersvliegtuig was. Luxe merk Breitling vond het wel een goed idee om een ode aan de Boeing 747 te brengen. Dat doet de horlogemaker met een speciale, gelimiteerde, editie van de Breitling Navitimer.

747 Boeing 747 Navitimer’s

De ode aan de Boeing 747 in de vorm van een horloge. Dan moet je niet denken aan wijzers in de vorm van vleugels of knopjes die op motoren lijken, of zoiets. Nee, Breitling heeft het iets subtieler aangepakt. Aan de Navitimer 747 zie je zo een, twee, drie niets dat doet denken aan een Boeing 747.

In het design is het eerbetoon namelijk beperkt gebleven tot een rood-wit gekleurde wijzerplaat en het logo van de AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association). De kleuren van de wijzerplaat zijn heel bewust gekozen. De allereerste Boeing 747 die het luchtruim koos had namelijk een rood-witte livery.