Einde voor de Boeing 747 na ruim 54 jaar

Het zat er al een tijd aan te komen. De Boeing 747 gaat met pensioen. Begin volgend jaar, zo rond de tijd dat het precies 54 jaar geleden is dat de eerste 747 het luchtruim koos, op 9 februari 1969, zal de laatste Jumbo Jet afgeleverd worden. Die is voor cargo-maatschappij Atlas Air en zou eigenlijk nog dit jaar geleverd worden, maar ook de luchtvaartindustrie kampt met vertragingen door tekorten aan grondstoffen en personeel. Dit jaar zijn overigens nog maar twee 747’s afgeleverd. Nog een teken dat het einde van het Jumbo Jet tijdperk in zicht is.

Interesse voor 747 nam af

Boeing maakte al geruime tijd alleen nog cargo-versies van de 747-8, het laatste model van de Jumbo Jet familie. Die werd zeven jaar geleden geïntroduceerd. Boeing hoopte hiervan minimaal 300 passagier-exemplaren te kunnen verkopen. Uiteindelijk beef die teller steken op 48.

De enorme hal waar de 747’s gebouwd werden was al niet meer exclusief voor dit toestel in gebruik. De Jumbo Jet moest haar ‘wieg’ al geruime tijd delen met de 777 en 767 die in dezelfde hal geassembleerd worden. Verwacht wordt dat de vrijgekomen productielijn omgebouwd zal worden voor het assembleren van de 777X. Dit wordt een nieuwe versie van de populaire ‘triple seven’ die over een paar jaar in productie zal gaan en waarvoor Boeing al honderden bestellingen binnen heeft.