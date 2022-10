Cargolux stuurt eerste tien 747 vrachtkisten met pensioen

De grootste luchtvaartmaatschappij van het Groothertogdom Luxemburg is de volgende die afscheid gaat nemen van de Boeing 747. In tegenstelling tot veel andere maatschappijen blijft Cargolux Boeing echter wél trouw. De 747-400 Freighter vloot wordt namelijk vervangen door tien 777-8 Freighters van de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Nog twintig 747’s in gebruik

Of en wanneer Cagolux afscheid gaat nemen van de twintig nieuwere 747-8F toestellen, is nog niet bekend, maar uiteindelijk zullen ook die aan vervanging toe zijn. Het is voorn Boeing te hopen, dat de afgelopen twee jaar nogal wat klandizie is kwijtgeraakt aan concurrent Airbus, dat de Luxemburgse maatschappij ook dan weer kiest voor ‘Made in America’ kisten.

“De overeenkomst die we vandaag hebben ondertekend, zal de positie van Cargolux als wereldleider op het gebied van luchtvrachtdiensten consolideren. Het vervangen van onze verouderende vloot van 747-400 Freighters door de nieuwste technologie en het brandstofefficiënte 777-8 Freighter-model zal bijdragen aan ons duurzaamheidsprogramma op lange termijn en tegelijkertijd onze klanten de service op maat blijven bieden die ze verwachten”, aldus Richard Forson, president van Cargolux.

Het netwerk van Cargolux bestrijkt meer dan 75 bestemmingen op geplande all-cargo-vluchten en biedt volledige en gedeeltelijke charterdiensten. Het bedrijf heeft meer dan 85 kantoren in ruim 50 landen met bijna 2500 medewerkers.