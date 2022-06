‘Dode’ 747 staat op uit zijn graf en vliegt weer

Het idee van de circulaire economie wordt bij vliegtuigen nog niet heel erg succesvol toegepast. Veel afgedankte kisten komen terecht op de ‘sloop’. Daar worden soms nog wel oude onderdelen hergebruikt, maar dat is, heel begrijpelijk, aan zeer strenge regels gebonden. In de Mojave woestijn ligt een van de bekendste ‘begraafplaatsen’ van oude vliegtuigen. Die staan daar letterlijk in de zon weg te kwijnen. Tot deze week een van die toestellen uit zijn graf opstond en wegvloog. Uhm… wablief?

Oude Qantas 747 nieuw leven ingeblazen

Ja, het is toch echt gebeurt. De Boeing 747 die twee jaar geleden zijn laatste vlucht gemaakt leek te hebben, naar de ‘boneyard’ in de Mojave woestijn, is enkele dagen geleden nieuw leven in geblazen. Wat dit verhaal helemaal bijzonder maakt is het feit dat het toestel twee jaar geleden ook de laatste 747 was die Qantas nog in gebruik had.

Op facebook circuleert een video van de betreffende 747 op het moment dat hij eerder deze week uit zijn graf opstaat. Het toestel is nu eigendom van cargo-vervoerder Kalitta Air.