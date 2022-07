Wandelen voor gezondheidsonderzoek tijdens de Vierdaagse

Het was even slikken toen bekend werd dat de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar maar drie dagen ging duren. Voor de eerste dag, traditioneel de dinsdag, werden temperaturen van 40 graden voorspeld. Dat noopte de organisatie tot het inkorten van de wandelwedstrijd, die nu dus vandaag (woensdag) van start gegaan is. Verstandig, aangezien het gisteren (dinsdag) inderdaad ruim 39 graden werd, en dan is 30, 40 of 50 kilometer wandelen simpelweg niet gezond. En nu we het toch hebben over gezondheid: dit jaar is de Vierdaagse, of eigenlijk dus de Driedaagse, het toneel van twee gezondheidsonderzoeken.

Lichaamstemperatuur berekenen met hartslag

Een van de redenen dat de Vierdaagse vanwege de extreme hitte ingekort moest worden, was het gevaar voor oververhitting. Tijdens inspanningen stijgt je lichaamstemperatuur en als die boven de 39 graden komt, dan kun je getroffen worden door een hitteberoerte. Dat is levensgevaarlijk. Nu zullen niet veel wandelaars een koortsthermometer in hun rugzak meenemen, dus hoe ga je dan gewaarschuwd worden voor oververhitting, voordat het te laat is.

Welnu, onderzoekers van het Radboudumc hebben daarvoor een oplossing bedacht. Zij ontwikkelden een computer-algoritme dat in staat is de lichaamstemperatuur te berekenen aan de hand van de hartslag. Naar de werking van die oplossing deden zij eerder al onderzoek bij ruim 100 topsporters. Tijdens de vierdaagse wordt eenzelfde onderzoek uitgevoerd bij een twintigtal wandelaars. Dat zijn natuurlijk niet allemaal topsporters, maar dat is precies waar de onderzoekers naar op zoek zijn. Ze willen de methode testen bij een gevarieerde groep wandelaars.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de oplossing gekoppeld wordt aan bijvoorbeeld een smartwatch met hartslagmeter. Die kan dan een waarschuwing voor oververhitting geven voordat het te laat is. Daarvoor is dus nog wel extra onderzoek nodig.