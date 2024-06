Waarom de Olympische sporters van Japan speciale outfits dragen

Japan maakt zich net als veel andere landen op voor de Olympische Spelen in volgende maand in Parijs plaatsvinden. Het team draagt herkenbare Olympische outfits, maar er is wel iets speciaals mee: dit is waarom.

Olympische Spelen

Het idee is dat de outfits, gemaakt door Mizuno, infrarood licht absorberen. Dat is niet bedoeld zoals een infraroodlamp die je spieren lekker opwarmt. Het idee is dat infrarood licht kan blootleggen welk ondergoed je draagt en daarmee heeft het team in eerdere Olympische Spelen problemen gehad. Er waren foto’s gedeeld op social media met daarbij seksuele opmerkingen, schrijft Japan Times.

De outfits worden onder andere gedragen tijdens volleybal en hardlopen om zo de privacy van de atleten te beschermen. Als je ze filmt met een infraroodcamera, dan zie je dus niet hetzelfde dan wanneer je iemand anders filmt. Dat komt omdat de stof infrarood licht absorbeert en daarom kunnen camera’s niks vastleggen wat ze normaal met behulp van infrarood wel kunnen zien.

Infrarood

Infrarood kan niet je hele naakte lijf vastleggen als je kleding aan hebt, maar het kan wel tonen welke lijnen er in je lijf staan of welk ondergoed je aanhebt, ongeveer zoals dat werkt bij de Photocrom-filter van de OnePlus 8 Pro:

Fun fact A câmera do OnePlus 8 Pro, equipada com sensores infravermelhos era capaz de ver através de finas camadas de preto (camisetas, plásticos e outros); ao ativar um efeito cromático “photocrom” A OnePlus retirou essa feature do software, depois de viralizar na internet pic.twitter.com/R6YHb9TkAq — João Pedro Veiga (@Orac_Cap) July 29, 2022

Normaliter komt die cameratechnologie niet zo makkelijk door kleding heen, maar bij de dunne outfits van de Olympische sporters is dat een ander verhaal. Tijdens de Spelen van 2020 was dit al een probleem, waardoor het Olympisch Committee van Japan besloot om samen met Kyodo, Mizuno en Sumitomo samen te werken om een rekbare stof te maken die de atleten van dit soort vervelend gedrag kan beschermen. Hieronder zie je het grote verschil dat wordt aangetoond met een geprinte C.

Het is natuurlijk een grote uitdaging om te zorgen dat zo’n stof dan rekbaar is, maar ook niet te warm: de temperaturen die worden verwacht in Parijs zijn vrij hoog. De bedrijven hebben het bewerkstelligd om een wat koelere stof te maken, die toch zorgt dat er niks te zien is onder die dunne outfits. Dat scheelt weer wat creepy gedrag van filmende mensen in het stadion.

De Olympische Spelen in Parijs starten op vrijdag 26 juli en duren tot 11 augustus.