Vliegmaatschappij heeft last van rondvliegende SpaceX-raketten

SpaceX mag dan goed bezig zijn met recyclen van zijn raketten en het opvangen ervan met grote metalen armen: niet iedereen is zo enorm te spreken over het terugkeren van al die ruimtevaartuigen op aarde. Vliegmaatschappij Qantas heeft last van SpaceX en moest hierdoor zelfs vluchten vertragen.

Qantas

Op zich is de vliegmaatschappij best bereid wat in de planning te schuiven, geeft het aan, maar het probleem is dat de lanceringen van SpaceX soms pas heel last minute worden verplaatst, waardoor er nagenoeg geen rekening mee te houden is. De Amerikaanse overheid adviseerde Qantas bijvoorbeeld om zijn vliegtuigen van Sydney naar Johannesburg later te laten vliegen om neerkomende stukken van de SpaceX-raket in de Zuidelijke Indische Oceaan.

Qantas zegt dat dit al meerdere malen is voorgekomen in een vrij korte tijd. Zeker wanneer het dit soort waarschuwingsberichten pas krijgt op het moment dat het wil opstijgen vanuit Sydney, is het enorm vervelend. Iedereen staat in de startblokken, maar er moet dan toch worden gewacht. Hoewel klanten volgens Qantas wel snappen dat het buiten de macht van de maatschappij ligt, is het natuurlijk wel een vervelend probleem.