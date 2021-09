​Tinder is jarig én heeft een nieuwe, Nederlandse CEO

Vandaag bestaat dating-app Tinder precies 9 jaar. De app die bekend is door het swipen door een soort fotokaarten van andere gebruikers, ging online op 12 september 2012. Het viert dat onder andere met het aanstellen van een nieuwe CEO (oke, dat was gewoon toeval): de Nederlandse Renate Nyborg.

Renate Nyborg De dating-app mag dan de laatste tijd veel concurrenten krijgen vanuit onder andere Nederland, het haalt ook heel positieve dingen uit ons land. Renate Nyborg is een aanwinst: eerder werkte ze voor de bekende app voor mentale gezondheid en mindfulness Headspace. Leuk detail: ze heeft haar eigen man ook ontmoet op… Tinder. Als dat geen match is… Renate neemt het over van Jim Lanzone, die Tinder verruilt voor de baan van CEO van Yahoo. Ze is sinds 2020 bij Tinder in dienst als general manager van Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het is voor het eerst dat Tinder een vrouwelijke CEO heeft. Ze start met haar baan op 27 september, dus niet helemaal op de verjaardag van het bedrijf.

Tinder en corona Tinder heeft heel wat meegemaakt door de pandemie. Op zich werd het juist een populairdere app omdat er door de vele lockdowns geen fysieke dates nodig waren, waardoor mensen nog meer gingen swipen en chatten. Uiteindelijk heeft Tinder zelfs toegevoegd dat je kon aangeven of je gevaccineerd bent of niet en was het zelfs even mogelijk om gratis te laten testen zodat je veilig op date kon. Kortom, de pandemie heeft zijn sporen achtergelaten in de app. Tinder viert vandaag dus zijn negende verjaardag. Het is bijzonder wat deze app teweegbracht in de wereld van daten. Het heeft zeker gezorgd dat seksdates en one night stands meer geaccepteerd werden, al heeft het tegelijkertijd ook gezorgd voor vele huwelijken, baby’s en gelukkige relaties.

9 jaar Tinder Er wordt vaak gedacht dat de app veel te oppervlakkig is, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Vraag maar aan de nieuwe, Nederlandse CEO. Die overigens gaat verhuizen. Ze woont nu in Zwitserland maar zal haar nieuwe baan doen vanuit New York. We zijn benieuwd wat Nyborg allemaal gaat doen met Tinder, want ze heeft aan het hoofd gestaan van vele grote projecten in de techwereld (waaronder zelfs de App Store van Apple in Europa). Fotocredits: Cbaquiran