​TikTok zet nieuwe stappen voor kinderprivacy

Niet alleen als het gaat om direct messages: TikTok voegt ook een pop-up toe als je als tiener onder de 16 jaar voor het eerst een video publiceert. Je krijgt dan heel duidelijk de vraag wie de video mogen zien. Het is ergens jammer dat dit alleen wordt gevraagd bij de eerste video en daarna niet meer, want het zou goed zijn als mensen -ook boven de 16- hier bij elke post bij stilstaan.

Wil een tiener een bericht sturen naar iemand, dan moet hij of zelf zelf kiezen voor een andere deeloptie. Heb je nog nooit DM’s (direct messaging) gebruikt, dan krijg je de vraag of je je privacy-instellingen wil controleren en bevestigen. Zo worden tieners extra gemotiveerd om na te denken over hun privacy.

TikTok heeft iemand in dienst die verantwoordelijk is voor het ‘kindveiligheidsbeleid’, namelijk Alexandra Evans. Ze schrijft: “We willen tieners helpen actief beslissingen te nemen over hun privacyinstellingen, dus als iemand van 16-17 jaar zich bij TikTok aansluit, staat de instelling voor Direct Messaging nu standaard op 'Niemand'.”

Privacy voor kinderen

TikTok schrijft: “Accounts van 13-15 jaar zijn standaard ingesteld op privé, en privéaccounts kunnen ervoor kiezen om hun inhoud te delen met volgers of vrienden, aangezien de instelling 'Iedereen' is uitgeschakeld. Duet en Stitch zijn ook uitgeschakeld voor accounts jonger dan 16.” TikTokkers van 16 of 17 jaar krijgen daarnaast een pop-up te zien waarin ze meer leren over de mogelijkheid om video’s te downloaden. Video’s van kinderen onder de 16 zijn standaard uit.

Eerder heeft TikTok al geïmplementeerd dat je geen afbeeldingen of video’s kan gebruiken in berichten. Ook is het niet langer mogelijk om mensen van 15 jaar of jonger überhaupt een direct message te sturen. Het zegt dat het vooral jongere gebruikers wil helpen om positieve digitale gewoonten te ontwikkelen. Het wordt alleen niet puur gedaan op basis van keuze: TikTok zegt accounts van 13 tot 15-jarigen vanaf 9 uur ‘s avonds geen pushberichten meer te gaan sturen en accounts van 16 tot 17-jarigen vanaf 10 uur ‘s avonds niet meer.

De initiatieven zijn zeker goed, maar ze zullen TikTok niet helpen om van rechtszaken af te komen. Zo wil bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens graag 750.000 euro ontvangen van TikTok. Dit als boete voor het schenden van de privacy van jonge kinderen door alleen Engelse beleidsinformatie beschikbaar te maken.