​TEDtalks komen naar Clubhouse en die kun je alleen daar horen

Het eerste gesprek is al gepland, namelijk Thank Your Ass Off. Deze room gaat vandaag op 12 juli live en komt dan elke week om 17:00 uur op maandag live. Het is de bedoeling dat er steeds meer rooms op verschillende dagen aan worden toegevoegd, maar deze eerste blijft dus sowieso de hele zomer bestaan. Waarschijnlijk daarna ook nog.

Voor exclusieve TEDtalks moet je binnenkort op Clubhouse zijn. Deze live podcast-app waarin je kunt meeluisteren en soms meedoen met discussies heeft een partnerschap met TEDtalks, waardoor je hier TEDtalks kunt beluisteren die je nergens anders kunt (terug)luisteren. Er is daarbij niet per se gekozen voor een specifieke categorie, maar juist een mengeling van onderwerpen.

TEDtalks op Clubhouse

TEDtalks is voor Clubhouse een investering om te zorgen dat alle copycats die inmiddels oppoppen geen kans krijgen. Het vraagt dan ook geen commissie van TED. TED kan bovendien zelf kiezen om met andere merken samen te werken of advertenties te gebruiken in zijn rooms. Mocht je gewend zijn om TEDtalks in videovorm te bekijken, zoals deze geweldige tech-TEDtalks, dan moet je even wennen. Het zal ook voor de sprekers even wat anders zijn, want in tegenstelling tot alleen zenden is Clubhouse al iets meer zenden én ontvangen.

TED is sinds februari een Audio Collective gestart, omdat er natuurlijk weinig tot geen evenementen meer zijn. Bovendien zijn podcasts razend populair. TED Talks Daily was de tweede meest populaire show op Spotify in 2020. De shows van het Audio Collective zijn razend populair en worden soms wel 1,6 miljoen keer gedownload per dag.