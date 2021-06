​Spotify’s antwoord op Clubhouse heet Greenroom en is nu live

Clubhouse is enorm succesvol en Android-gebruikers zijn blij dat ook zij nu toegang hebben tot deze ‘exclusieve’ club van toehoorders. Echter denken veel merken dat ze het beter kunnen, waaronder Spotify. Het komt met Greenroom, een live audio-app waarmee je kunt meeluisteren met een soort live podcasts.



Greenroom is nu live

Greenroom is nu live op iOS en Android en het is even wennen. Spotify is door gebruikersprofielen wel enigszins sociaal, maar Spotify gaat nu wel heel direct de social media-kant op. Het is namelijk niet bedoeld voor muziek, maar om live gesprekken te hebben over muziek, sport en cultuur. Spotify geeft er ook niet heel veel ruchtbaarheid aan, mogelijk omdat het op dit moment nog een geheel op zichzelf staande app is.

Het is dus geen update voor de app Spotify, het is een aparte app die je moet downloaden in de app-winkels van Apple of Google. Het bedrijf heeft wel het plan om deze te integreren in de Spotify-app, maar waarschijnlijk gaat het dan vooral om de functionaliteit ervan, niet zozeer de naam en de app zelf. Spotify heeft Greenroom gemaakt op de tech die Locker Room heet. Locker Room wordt gemaakt door Betty Labs, een bedrijf dat Spotify niet al te lang geleden heeft gekocht, schrijft TheVerge. In maart werd bekend dat de deal tussen de twee techbedrijven rond was.