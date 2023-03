Taxi- en blusdrones op Amsterdam Drone Week

In de RAI wordt deze week (t/m donderdag) de Amsterdam Drone Week (ADW) gehouden. Tijdens de inmiddels vijfde editie van dit event ligt de focus naast nieuwe ontwikkelingen met name ook op veiligheid. Daarnaast zijn er demonstraties te zien van een blusdrone en toont de politie hoe drones ingezet kunnen worden voor de handhaving van de openbare orde. Ook wordt met smart uitgekeken naar het moment dat in 2024, tijdens de Olympische Spelen van Parijs, de eerste taxidrones ingezet zullen worden.

Drones voor personenvervoer

Ruim 2000 deskundigen die de ADW bijwonen laten onder andere zien wat binnenkort allemaal mogelijk is met drones en wat er de afgelopen jaren al gerealiseerd is. Een van de onderwerpen is de Drone Strategy 2.0 die eind vorig jaar door de Europese Commissie aangenomen werd. Dat moet de leidraad worden voor Europese regelgeving voor het gebruik van drones.

Die regels moeten ervoor zorgen dat drones straks breed ingezet kunnen worden voor meer dan alleen het vervoeren van pakketten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoeren van personen, zodat de taxidrones die tijdens de aanstaande Olympische Spelen van Parijs het luchtruim kunnen gaan kiezen.

"Het is noodzakelijk de luchtvaart te moderniseren. Digitalisatie en nieuwe spelers, zoals de dronesector, zijn daarvoor nodig", aldus Marc Allen, CSO van luchtvaartfabrikant Boeing, tijdens de opening van het event op dinsdag. Boeing werkt onder andere aan een autonome drone die zonder piloot maximaal vier personen kan vervoeren. Inmiddels zijn er 1600 tests uitgevoerd en Allen verwacht dat de certificering een kwestie van tijd is.