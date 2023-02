Op hol geslagen politiedrone zorgde voor potentieel gevaar

Een politiedrone heeft een half uur lang op hol geslagen in de stad Den Haag rondgevlogen. Hoewel dit incident plaatsvond in 2020, is het onderzoek nu pas afgerond. Wat blijkt? Het apparaat had voor een enorm onveilige situatie kunnen zorgen. Gelukkig is hij destijds na zijn rondvlucht van dertig minuten gecrasht zonder slachtoffers te maken, maar het wordt door de onderzoeksraad voor veiligheid als een zeer kwalijke zaak gezien.

"Volgens de piloot reageerde de UA op geen enkele manier op de input van de stuurknuppel. Ook het activeren van de Return-To-Home (RTH) functie had geen enkel effect. Omdat de verbinding tussen de afstandsbediening (RC) en de UA kwijt was, startte de bemanning een zoekactie en informeerde andere politie-eenheden. Na ongeveer een half uur werd de UA met een lege batterij aangetroffen op de stoep van de Soestdijksekade, in Den Haag. Het had schade aan de propellers, het landingsgestel en laadvermogen. Er waren geen gewonden of schade aan derden als gevolg van de crash.”

Het euvel vond plaats omdat het kompas waar de drone van is voorzien verkeerd gekalibreerd was. De drone werd in 2020 omhoog gestuurd nabij het Haagse Zuiderpark, maar stopte onderweg met luisteren naar wat de politie wilde dat hij deed. De onderzoeksraad schrijft: “Kort na het opstijgen en tijdens het uitvoeren van de vluchtcontroles verloor de piloot de controle van de UA (unmanned aircraft). De UA vloog met hoge snelheid weg in een stijgende vlucht."

DJI Inspire 2

De drone die werd gebruikt was een DJI Inspire 2. Vervelend voor DJI dat het nu weer negatief in het nieuws is, nadat de laatste tijd al veel problemen zijn gemaakt over de herkomst van het bedrijf, namelijk China. Tegelijkertijd ook zijn eigen schuld. Zo zou DJI niet bepaald in de meewerkstand zijn geweest toen het meerdere malen werd gevraagd om informatie voor het onderzoek. Opmerkelijk, want het is nu niet volledig duidelijk wat er precies mis is gegaan en of dat vaker kan gebeuren.

De DJI-drone van de politie werd gevallen tussen wat fietsen gevonden op een stoep, waar bijvoorbeeld mensen hadden kunnen lopen. Of wat als de drone op een rijdende auto was gekomen? Het loopt gelukkig met een sisser af, want het had erger kunnen zijn. Het is namelijk geen lichte DJI-drone zoals je misschien kent van je vrienden (of jijzelf), het is een flink bakbeest met zijn 4 kilo gewicht.