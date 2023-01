Stellantis bouwt fabriek voor elektrische vliegtuigen

Stellantis, bekend van onder andere de automerken Peugeot, Opel, Fiat en Alfa Romeo, gaat haar samenwerking met Archer Aviation uitbreiden. Beide partijen hebben vandaag bekend gemaakt dat ze samen de ontwikkeling en productie van Archer’s elektrische vliegtuig, de Midnight, gaan verzorgen. Dit toestel, dat dus door Archer al ontwikkeld wordt, is een zogenoemde eVTOL, een elektrisch vliegtuig dat, net als een helikopter, verticaal kan opstijgen en landen.

Stellantis bouwt fabriek en gaat de Midnight produceren

De rol van Stellantis in deze samenwerking richt zich met name op het realiseren van de fabriek waar de Midnight vanaf 2024 geproduceerd zal worden. Die fabriek wordt gebouwd bij Covington, de Amerikaanse staat Georgia. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Stellantis het eVTOL-toestel van Archer massaal gaat produceren als exclusieve contractfabrikant.

De Midnight is een elektrisch vliegtuig dat in staat is om een kleine 480 kilo (1000 Amerikaanse ponden) vracht of passagiers (exclusief de piloot) te vervoeren over een afstand van zo’n 160 kilometer. Het toestel is met name bedoeld voor korte retourvluchten tussen bestemmingen, van ongeveer 30 kilometer (enkele reis). Door het toestel tussen de vluchten door telkens 10 minuten aan een lader te hangen, kan het vrijwel continu blijven opereren.