Steeds meer negatieve geluiden over de thuisbatterij

Er is in ieder geval meer belangstelling voor de thuisbatterij. Eerder konden huishoudens met zonnepanelen nog leunen op de salderingsregeling, maar als die in 2027 wordt gestopt, hebben zij behoefte aan een alternatief voor hun teveel aan opgewekte stroom. In Nederland zijn er al tienduizenden batterijen geïnstalleerd en het blijft een populaire keuze. Hoewel Milieu Centraal er niet op tegen is, adviseert het de consument vooral kritisch te blijven.

Niet goedkoop en niet duurzaam?

Besef goed dat een thuisbatterij geen goedkope aanschaf is. Een vrij standaard type thuisbatterij kost wel 5000 euro. Voordat je dat hebt terugverdiend ben je dus wel even bezig. Natuurlijk is zo’n batterij ook wel een investering voor je huis: mocht je het verkopen, dan staat die accu er mooi op. Maar puur voor jezelf is het een lastige kwestie. En natuurlijk zijn er ook andere typen thuisbatterijen, zoals varianten die inspelen op de stroomprijzen die telkens wisselen. Milieu Centraal ziet het dan alsnog als een risicovolle investering, omdat de energiemarkt volatiel is. Wat er vroeger goed leek te werken, kan morgen ineens heel anders zijn, aldus de organisatie.

Uiteindelijk komt dit niet alleen op een geldkwestie neer: het is juist ook een duurzaamheidskwestie. De productie van de populaire LFP-batterij voor thuis is bepaald niet duurzaam. Het gaat gepaard met veel energie en grondstoffen die schaars zijn. Elke keer dat een huishouden voor zo’n batterij kiest, is dat weer een flinke aantasting van het milieu. Bovendien moet je er rekening mee houden dat de gemiddelde thuisbatterij niet alles kan opslaan wat je opwekt. Heb je tien zonnepanelen, dan wordt er jaarlijks 3.500 kWh opgewekt aan energie, terwijl een thuisbatterij maar 6 kWh kan opslaan (gemiddeld). Op een zonnige dag alleen al wordt er soms wel 15 kWh gehaald, dus er gaat dan uiteindelijk veel energie verloren. Energie waar je in de winter juist wat meer van kunt gebruiken, maar dat kan ook niet met zo’n relatief ‘kleine’ batterij.

Het lijkt dus wel zo’n duurzame optie, maar onderaan de streep is dat niet gezegd. Zou daar nog een enorme winst inzitten qua kostenbesparing, dan had het nog een interessante afweging kunnen zijn, maar het lijkt erop dat ook dat moeilijk te bewerkstelligen is met de meeste gangbare thuisbatterijen. Er zijn zeker wel positieve zaken aan de thuisbatterij, maar zeker op korte termijn is het vooral een investering, en kun je je afvragen of die investering niet ten koste gaat van iets anders. Aan de andere kant: de energiewereld verandert snel, dus wie weet is ook dit advies over een tijdje weer heel anders.