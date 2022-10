Starlink voor vliegtuigen

Eind vorig jaar deden al berichten de ronde dat Starlink in gesprek was met een aantal luchtvaartmaatschappijen om de satelliet internetservice ook uit te rollen naar vliegtuigen. Welnu, vandaag heeft het bedrijf Starlink Aviation gepresenteerd. Inderdaad, een satelliet internetservice voor vliegtuigen. Geïnteresseerde luchtvaartmaatschappijen kunnen die vanaf nu al bestellen. De eerste leveringen starten in 2023.

Starlink Aero Terminal

Op zich is dat natuurlijk een no-brainer. De Starlink internetverbinding wordt immers vanuit de ruimte aangeboden. Iedere abonnee maakt verbinding via een satellietontvanger van het bedrijf. Die zijn uiteraard te groot om op een vliegtuig te monteren, maar daarvoor heeft Starlink Aviation dan ook een speciale antenne ontwikkeld, de Aero Terminal. Die ziet er een beetje uit als een dakraam, zonder raam, die op het dak van een vliegtuig gemonteerd wordt (zie foto hieronder). Dat zou volgens Starlink ’n eenvoudig, weinig tijdrovend, klusje zijn dat uitgevoerd kan worden wanneer het vliegtuig voor standaard onderhoud in de hangar staat.

Volgens Starlink biedt de Aviation internetservice download snelheden tot 350 Mbps en een latency van 20ms. Voor thuis is dat niet bijzonder, maar als je met 950 kilometer per uur op 11 kilometer hoogte door het luchtruim zoeft, is dat uiteraard meer dan voldoende. Met die download snelheid is Netflixen geen enkel probleem.