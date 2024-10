Sonos heeft een plan om alles beter te maken, vooral zijn app

Sonos-app

Verder stelt Sonos dat het meer dan 80 procent van de missende mogelijkheden in de app inmiddels heeft teruggebracht. Dat zou in de komende weken zelfs naar 100 procent klimmen. Ook wordt de app stabieler en sneller naarmate er meer releases (updates) zijn. Dat laatste is allemaal wel echt goed nieuws. We denken dat dat vooral het vertrouwen van de consument zal herstellen: daar is het immers allemaal mee begonnen: een app die van de ene op de andere dag totaal niet meer deed wat mensen verwachtten of wilden. Nu dat weer meer is hersteld, zou de tevredenheid ook weer toe moeten nemen.

Sonos is het hele proces van wat er nu precies is gebeurd en waar het is misgegaan aan het doorlopen, maar dat is iets waar we als gebruikers niet per se heel veel aan hebben: het moet vooral beter worden en beter blijven. Dat is wat uiteindelijk mensen weer in een merk doen vertrouwen. En het maken van goede hardwareproducten, dat helpt natuurlijk ook.