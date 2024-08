Sonos gaat na dramatische app-update misschien terug naar de oude app

Het zou een bizar bedrag van 20 tot 30 miljoen euro kosten om de problemen met de app te fiksen. Sonos heeft de update enkele maanden geleden uitgerold en klanten zijn enorm boos. Sonos zou nu zelfs overwegen om de oorspronkelijke app terug te brengen.

Sonos-appfiasco

Het zou een knieval zijn van het merk, dat het de laatste tijd al vrij moeilijk heeft. De nieuwe app die werd geïntroduceerd toen ook de eerste hoofdtelefoon van het merk zijn intrede deed. Daarbij heeft Sonos wat functies en daarmee steekjes laten vallen. Zo kunnen afspeellijsten niet meer worden bewerkt, subwoofers verdwenen en lokale muziekbestanden gebruiken was ook niet meer mogelijk. Audiofielen zijn er niet over te spreken en Sonos heeft er zelfs zijn excuses voor aangeboden.

Het zou enorm veel geld kosten om de boel te fiksen en we verwachten dat daar ook tijd overheen gaat, misschien wel teveel, aangezien Sonos erover denkt om dan maar tijdelijk terug te gaan naar de oude app. Tijdelijk dus, want het bedrijf is wel overtuigd van de app-update, die naast de bewuste aanpassingen ook barst van de bugs. Het is inmiddels zo’n probleem geworden, dat Sonos zelfs twee productreleases heeft uitgesteld. De app moet verbeterd worden en dat heeft nu prioriteit.

Er zijn inmiddels wel updates geweest, maar die zetten nog geen zoden aan de dijk. TheVerge schrijft dat de top van het bedrijf kijkt of iedereen naar Sonos S2 terugkan. Mensen met oudere luidsprekers van het merk kunnen wel alvast terug naar de eerdere Sonos S1- controller-app. In ieder geval is er dus wel mondjesmaat verbetering, maar de mensen die boos zijn, zijn waarschijnlijk nog niet voldoende gesust. Wat het voor Sonos zal betekenen als het straks echt terug moet naar de oude app, dat moeten we nog zien. Op de lange termijn is het mogelijk problematisch, maar op de korte termijn kunnen mensen dan in ieder geval wel hun geliefde audioproducten gebruiken.

Sonos Amsterdam dicht

Ze voelen het ook wel bij Sonos. Het kantoor in Amsterdam gaat dicht en er worden 100 mensen ontslagen. Ergens zal dat gigantische bedrag van 20 tot 30 miljoen vandaan moeten worden gehaald om de app te fixen: waarom dit zo’n exorbitant totaal is, dat is onduidelijk. Misschien heeft Sonos toch veel meer in petto dan we denken.