De dramatische Sonos-app lijkt weer de goede kant op te gaan

Het is een van de minder slimme dingen die we Sonos de laatste jaren hebben zien doen: de app zodanig aanpassen dat deze voor sommige eigenaren van Sonos-apparaten onbruikbaar werd. De Sonos-app lijkt nu echter weer de goede kant op te gaan, want er worden meerdere functies gespot die we niet meer terugverwachtten.

Sonos-app

Sonos gooide twee maanden geleden zijn app op de schop. De nieuwe hoofdtelefoon werd geïntroduceerd en daarmee ook allerlei veranderingen in de app van het bekende audiomerk. Echter leken die veranderingen die de restyle met zich meebracht niet ideaal. Er waren talloze basismogelijkheden die spontaan uit de app verdwenen waren. Of nou ja, spontaan: het leek allemaal een duidelijke keuze van Sonos.

De beoordelingen in de app-winkels liegen er niet om: mensen met Sonos-apparatuur in huis lieten al gauw hun reviews voor zich spreken: de app was zodanig gedowngradet dat ze het niet pikten. De wekker was weg, de optie om lokale muziekbestanden vanaf je NAS af te spelen was verdwenen, maar erger nog: klachten die gebruikers al hadden in de bètatest van de app waren dus gewoon genegeerd.

Me, every morning, opening the App Store to see if @Sonos has fixed the steaming dogshit app that powers all the fucking speakers in my house. pic.twitter.com/uHHn2IbY1a — Ben Johnson (@Ben_T_Johnson) July 15, 2024

Iets te snel

Er kwam wel een bericht vanuit Sonos, namelijk dat de appvernieuwing iets te snel was uitgebracht. Nu komen er meerdere ontbrekende functies terug, zoals de het afspelen van je lokale muziekbieb en het kunnen instellen van het volume (ja, ook die instellingen waren verdwenen). Ook kun je weer een wekker zetten, al was dat al iets eerder toegevoegd.

Volgende week komt er nog meer terug van weggeweest, waaronder het kunnen bewerken van je afspeellijsten. Dit laat Sonos weten:

“Velen van jullie hebben waardevolle feedback gegeven over zowel de verbeteringen die jullie ervaring hebben verbeterd, als over de gebieden waarop we tekort zijn geschoten. We luisteren naar al jullie opmerkingen en werken eraan om ze zo snel mogelijk aan te pakken. In de komende weken zullen we de onderstaande functies opnieuw introduceren en bugs en prestatieproblemen oplossen. Bedankt voor jullie betrokkenheid en we kijken ernaar uit om verder te bouwen op deze eerste stap om een luisterervaring te creëren die aan ieders behoeften voldoet.”

The app still lags and drops out. This has been going on for too long. I've been a customer for almost 10 years, but this is ridiculous. Instead of reverting to the app that worked fine, you keep this one. The new app is slow, unreliable, and a downgrade from what we had before.… — Uuaarrgh! (@TheMelodyOfCode) July 16, 2024

Het is bizar te noemen dat deze functies er allemaal uit waren gehaald en we vragen ons dan ook af wat er allemaal binnenskamers is besproken bij Sonos over het omgooien van de app. Dat het ook nog tegelijk kwam met de hoofdtelefoon die ook wat software-uitdagingen bleek te hebben, doet Sonos er niet heel geweldig vanafkomen dit jaar. Zou de luxe nieuwe soundbar die in de maak is 2024 wat meer geslaagd kunnen maken voor het audiomerk? Hopelijk kan die weer wat nieuwe klanten binnenlasso’en. In ieder geval zal het toevoegen van bekende functies aan de app al helpen.