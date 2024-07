Dysons nieuwe OnTrac-hoofdtelefoon lijkt wel een LEGO-bouwset

Dyson heeft zich al eerder gewaagd aan audio, maar veel mensen weten niet dat dat niet per se in combinatie was met een apparaat voor je mond om te zorgen dat je altijd schone lucht kunt inademen. Nu maakt het een hoofdtelefoon die meer op zichzelf staat en doet denken aan een LEGO-bouwset.

Dyson OnTrac

Dat komt omdat het stofzuigermerk de koptelefoon heel aanpasbaar maakt met verschillende onderdelen. Er zijn 2.000 manieren om je hoofdtelefoon eruit te laten zien, maar je moet wel rekening houden met een heel Dyson-esque prijskaartje. Deze koptelefoon kost 499 euro, maar komt wel met noise cancellation en een accuduur van 55 uur. De noisecancellation kan geluid tot 40dB dempen, maar de accuduur wordt wel minder lang als je dit aanzet. Je hoeft het apparaat maar 10 minuten op te laden en je kunt weer 2,5 uur luisteren. Sowieso is die batterijduur erg goed: dat doet bijvoorbeeld de hoofdtelefoon van Apple Dyson niet na. Je kunt ook het EQ van de audio regelen, namelijk in de Dyson-app.

Je kunt bij deze hoofdtelefoon zelf kiezen welke oorkussens je gebruikt, want die zijn er in allerlei kleuren. Hetzelfde geldt voor de buitenkappen die er in allerlei kleuren zijn, al moet je daarvoor wel geld betalen. Een setje losse buitenkappen kost 49 euro. Het is ook mogelijk om voor koperkleurig te gaan of zilverkleurig. Je haalt ze er met een draaibeweging af. Er zijn meer dan 2000 kleurencombinaties voor die buitenkapjes en oorkussens. Verder kun je niets vervangen op het apparaat, maar door hoe het is gebouwd lijkt dat wel zo. In ieder geval doet het ons denken aan LEGO, met alle kleurencombi’s en onderdelen die zo duidelijk zichtbaar zijn.

Koptelefoon van Dyson

Deze tweede gooi van Dyson naar audiosucces is dus wat meer op audio toegespitst. Ook is er duidelijk naar andere koptelefoons gekeken, er is namelijk een automatische pauze toegevoegd voor wanneer je de gadget van je hoofd afhaalt. Verder heeft het apparaat 40 millimeter-drivers en kun je zoveel draadloos luisteren als bedraad met de 3,5 mm audiopoort. LDHC-ondersteuning is er ook, maar alleen op bepaalde telefoons van Nothing, OnePlus en Motorola. Met een Samsung of Google-telefoon kun je niet van die audiokwaliteit genieten.