​SharePlay-functie van Apple laat langer op zich wachten

Het bètatesten van Apple’s nieuwe iOS 15 is in volle gang, maar één functie mist binnenkort. Apple haalt SharePlay uit de bèta en heeft zelfs besloten de hele release ervan uit te stellen. SharePlay is ongeveer hetzelfde als een watchparty: je kunt met anderen naar dezelfde Apple-content kijken op andere apparaten.

SharePlay

Een voorbeeld om SharePlay te gebruiken is als je partner op reis is en je samen jullie serie wil verder kijken. Je kunt dan thuis op Apple-TV kijken, terwijl hij of zij op iPhone kijkt vanuit zijn of haar hotelkamer. Jullie zien op exact hetzelfde moment dezelfde content, met hetzelfde geluid, waardoor je er tegelijkertijd samen over kunt praten.

Het is een gemiste kans van Apple, want juist tijdens de pandemie komt een functie waarmee je hetzelfde kunt kijken op afstand enorm goed van pas. Inmiddels worden de maatregelen over de hele wereld steeds verder opgeheven. Uiteraard kun je alsnog op afstand van een film genieten, daar is geen lockdown voor nodig, maar de urgentie van deze nieuwe optie is er straks wel een beetje af, ervan uitgaande dat de wereld nu langzamerhand beter weet hoe om te gaan met coronavirussen.