​Schattige faal: Ruimtesonde kiekt Mercurius met 'vinger' op lens

Mercurius is de binnenste planeet van ons zonnestelsel . Hij is al vaker op de foto gezet. Of tenminste, vooral zijn kraters, want die zijn enorm aanwezig. Dat zien we ook op de nieuwste foto van de bijzondere planeet. Die werd gemaakt door ruimtesonde BepiColombo, die blijkbaar vast een kiekje wilde schieten van zijn eindbestemming.

BepiColombo

BepiColombo is op dit moment op weg naar de planeet, maar het duurt nog wel even voor hij arriveert. Dat hij op slechts 200 kilometer afstand was, kwam omdat hij gebruik moest maken van de zwaartekracht om zijn koers te wijzigen. Die van Mercurius is ideaal om die veilige baan om Mercurius heen te bereiken, de eindbestemming van BepiColombo. Het klinkt allemaal zo makkelijk en zo dichtbij: de zwaartekracht van de planeet, 200 kilometer afstand… Het is echter pas in 2025 (!) dat BepiColombo daar daadwerkelijk arriveert.

BepiColombo houdt wel van dansen, want hij moet nog vijf keer zo’n zwaartekrachtzwaai maken. In 2022 staat er een op het programma, in 2023, in 2024 zelfs 2 en uiteindelijk moet een laatste slinger de sonde in 2025 naar zijn eindbestemming brengen. We verwachten in de komende jaren nog kiekjes van Venus, want ook daar scheert BepiColombo langs.