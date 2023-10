Samsung bereidt zich voor op forse winstdaling

Samsung zal bij de presentatie van de komende kwartaalcijfers, Q3 2023, deze week een flinke teleurstelling moeten verwerken. De Koreaanse tech-gigant bereidt zich voor op een forse daling van de winst. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder verwacht Samsung maar liefst 80 procent minder winst te kunnen boeken. Dat hebben analisten becijferd.

Winst keldert met meer dan 6 milard euro

Verwacht wordt dat de winst van Samsung uitkomt op omgerekend zo’n 1,47 miljard euro (2,1 biljoen Won). Dat was een jaar geleden nog bijna 11 biljoen Won, ofwel zo’n 7,6 miljard euro. Verantwoordelijk voor deze winstdaling, zijn de aanhoudende verliezen die Samsung moet verwerken bij de chip divisie. Die lopen in het derde kwartaal van dit naar naar verwachting op tot ergens tussen de drie en vier biljoen Won.

De chip divisie heeft dit jaar al diverse keren haar productie moeten afschalen, waardoor de omzet verder omlaag ging en de verliezen dus verder opliepen. Het verlagen van de productie was nodig om de voorraden chips, mede door de dalende vraag, te beperken. Die vraag is vooral gedaald omdat klanten van Samsung, met name smartphone en pc-fabrikanten, minder chips afnemen door dalende verkopen en de angst voor een aanstaande economische crisis.

Achterstand op concurrentie

Daarnaast heeft Samsung een achterstand op de ontwikkeling en productie van chips die gebruikt worden in AI-oplossingen en -technologie. Concurrenten als SK Hynix vegen daardoor grote orders voor dergelijke chips voor de voeten van Samsung weg.

Vooralsnog lijkt de mobiele divisie van Samsung wel nog aardig te presteren. Analisten verwachten dat de Koreaanse tech-gigant daarmee dit kwartaal zo’n 3 biljoen won, ruyim 2 miljard euro, winst zal boeken. Volgens Samsung zelf doen met name de nieuwe opvouwbare smartphones, die behalve een hoge aanschafprijs ook een hoge winstmarge hebben, daarvoor een belangrijke duit in het zakje.