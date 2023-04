Samsung wil dalende prijzen geheugenchips stoppen

Enkele dagen geleden besloten de binnen de OPEC verenigde olieproducerende landen dat het tijd was om minder olie op de markt te brengen. Zo wilden zij de daling van de olieprijs een halt toe roepen. En met succes, de prijs van een vat olie ging direct omhoog. Samsung denkt een vergelijkbare truc te kunnen uitvoeren voor de dalende prijzen van chips. De Semiconductor divisie van de Koreaanse tech-gigant heeft namelijk besloten de productie van geheugenchips omlaag te schroeven.

Vraag kleiner dan het aanbod

Slim, al is Samsung niet de eerste fabrikant van geheugenchips die een dergelijk besluit neemt. Andere fabrikanten schroefden hun productie vorig jaar (tijdelijk) al terug. De markt voor geheugenchips kampt al geruime tijd met meer aanbod dan dat er vraag is. We kopen met z’n allen namelijk veel minder gadgets met SSD en SDRAM chips dan ooit.

Let wel, dit gaat dus niet over rekenchips. Daarvan heerst nog steeds een grote schaarste. Het bekende ‘chiptekort’ waar onder andere autofabrikanten veel last van hebben.