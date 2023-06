Ex-Samsung manager wilde chipfabriek kopieren

In elk bedrijf heb je onbetrouwbare werknemers die stelen of zich over de rug van hun werkgever willen verrijken. Een, inmiddels voormalige en gearresteerde, manager van Samsung maakte het wel erg bont. Nee, hij stal geen producten of geld. De goede man dacht, met het oog op de al jaren voortdurende chiptekorten, slim te zijn door in China zelf een chipfabriek te (laten) bouwen. Daarvoor stal hij de nodige bedrijfsgeheimen en gegevens over chiptechnologie van zijn werkgever. Zoals zoveel dieven en oplichters liep ook hij tegen de lamp.

Kopie halfgeleiderfabriek

De 65-jarige ex-Samsung manager wordt ervan beschuldigd dat hij tussen 2018 en 2019 bedrijfsgeheimen over een halfgeleiderfabriek, en dan met name de chiptechnologie, van zijn werkgever ontvreemde. Daarmee was hij van plan om in China, amper anderhalve kilometer van een chipfabriek van Samsung, een kopie van de betreffende halfgeleiderfabriek neerzetten.

Dat plan mislukte echter. Niet omdat hij gearresteerd werd, want dat gebeurde pas jaren later, maar omdat de financier van de gekopieerde fabriek zich terugtrok. Die had beloofd om 6 miljard dollar in de bouw van de halfgeleiderfabriek te steken, maar liet dat dus na. Vervolgens lukte het de dief wel om geld los te weken bij enkele andere Chinese en Taiwanese investeerders. Met dat geld moest hij dan ‘demo-chips’ produceren met de technologie die hij van Samsung gestolen had.