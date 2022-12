Nieuwe chipfabriek in Arizona moet chiptekorten helpen oplossen

Het wereldwijde tekort aan computerchips houdt de technische gemoederen al geruime tijd bezig. Onze eigen ASML, een van de grootste chipfabrikanten, voorspelde voor de zomer al dat het nog wel een paar jaar zal duren voordat de tekorten opgelost zijn. Het verhogen van de productiecapaciteit is een complexe onderneming. Dat blijkt ook uit de deze week aangekondigde komst van een tweede chipfabriek van TSMC in Phoenix, Arizona.

Eerste chips in 2024, tweede fabriek start in 2026

De de eerste fabriek van TSMC, die enkele jaren geleden al aangekondigd werd, is nog in aanbouw. De eerste chips zullen daar in 2024 van de band gaan rollen. Deze week werd daarvoor de eerste partij ultramoderne apparatuur voor de productie van geleverd.

Dat heugelijke feit werd gevierd tijdens en evenement bij de fabriek van TSMC in Phoenix, samen met klanten, leveranciers, partners, overheidsfunctionarissen en leiders uit de academische wereld. TSMC wil met de twee fabrieken toonaangevende halfgeleiderproductie naar de Verenigde Staten brengen.



Apple heeft al geroepen dat ze de ‘American Made’ chips van TSMC, zelf uiteraard een Taiwanese fabrikant. gaan afnemen en ook AMD en Nvidia zijn al ‘klant’ geworden. De tweede fabriek moet in 2026 in gebruik genomen gaan worden. Daar zullen dan 3nm chips geproduceerd worden.