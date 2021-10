​Russen winnen de eerste film in de ruimte-race

De verwachting was dat Tom Cruise de eerste zou zijn, de acteur -die met zijn Scientology levensstijl toch al veel meer met de ruimte heeft dan de gemiddelde mens- is van plan om met SpaceX de ruimte in te gaan. Hij wil Mission: Impossible 7 opnemen in de wondere wereld boven aarde. Het verbaast ons niets: we weten hoe graag hij aan gebouwen hangt en zich omhoog en naar beneden weet te takelen aan dunne draadjes. Tom gaat als het goed is deze maand nog met regisseur Doug Liman de ruimte in.

De regisseur en actrice zijn nu onderweg naar het International Space Station voor de allereerste speelfilm in de ruimte. We hebben natuurlijk al honderden films kunnen zien die zich in de ruimte zouden moeten afspelen (waaronder onze favorieten Gravity, Aliens en Star Wars ). Nog nooit is er een speelfilm opgenomen in de ruimte.

Tom Cruise is het nog steeds van plan, maar het zijn de Russen gelukt om deze ruimterace te winnen: Klim Shipenko en Yulia Peresild zijn de eerste mensen die een film opnemen in de ruimte.

The Challenge

Dat is echter te laat voor de primeur. Die is nu voor de Russische Klim en actrice Yulia. Niet dat ze met zijn tweeën op pad zijn, want kosmonaut Anton Shkaplerov is hun chaperone. Een goede ook, want hij reisde al drie keer eerder naar het ISS. Voor de regisseur en actrice is het de eerste keer en met een heel ander doel: een film opnemen.

De film heet The Challenge en de regisseur is vooral heel enthousiast over het idee om eindelijk eens écht gewichtloosheid vast te leggen. Normaal moet dat altijd met special effects en CGI worden opgelost. De film speelt zich af op het ISS en draait om een dokter die het leven van een kosmonaut moet redden. Als het goed is weet Yulia inmiddels hoe ze zich zo kan bewegen dat ze goed op beeld komt ondanks de gewichtsloosheid: ze hebben namelijk sinds mei flink getraind met gewichtsloosheid, naast uiteraard de ‘standaard’ veiligheidstrainingen.