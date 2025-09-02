03.09.2025
Technologie

Robots kunnen nu op water lopen: bekijk het zelf

By: Laura Jenny

Een van de slimste dingen die we als mensen doen, dat is leren van de dierenwereld. Er zijn indrukwekkende kunsten die dieren vertonen en wij nog steeds niet onder de knie hebben. Nu is er een tussenweg gevonden voor sommige van die dingen: robots. En nu is er een robot die op water kan lopen.

Robot die op water loopt

We kennen het op water lopen alleen van Jezus op het Meer van Galilea, en van bepaalde insecten die op die manier leven. Een van die insecten is de schaatsenrijder. Hij maakt gebruik van de oppervlaktespanning van water om zo te kunnen wandelen op  de watermoleculen. Die watermoleculen zitten samengeperst en zorgen voor een laagje op het water: dat laagje is echter veel te dun voor ons om er iets mee te kunnen.

Schaatsenrijders wel: niet alleen zijn ze licht genoeg, ze hebben ook speciale poten met waterafstotende haartjes die luchtbellen vangen voor extra drijfvermogen. Zo zakken ze nooit door de wateroppervlakte heen. Hun lijf is ook nog eens zo gebouwd dat ze een perfect verdeeld gewicht hebben en ze houden bovendien in hun bewegingen rekening met die oppervlaktespanning. Ze gebruiken de spanning als tegenkracht, terwijl ze zich voortbewegen door hun middelste poten snel naar achter te schoppen.

Rhagobot

Dit hele verhaal klinkt alsof het weinig met robots te maken heeft, maar dit concept is nu ook op een robot toegepast. Het gaat om de Rhagobot, die gebaseerd is op schaatsenrijders (de insecten dus) en dat hebben onderzoekers tot in de puntjes doorgevoerd: ook dat bewegen met die middelste pootjes.

Het had aardig wat voeten in de aarde om te ontdekken hoe die waterlopertjes zich bewegen, maar toen bleek dat ze gebruikmaken van de oppervlaktespanning, hielp dat enorm, helemaal omdat ze het ook heel snel doen. Dat is omgezet in robotvorm en daarom kun je in het onderstaande filmpje zien hoe een robot-schaatsenrijder gewoon op het wateroppervlakte blijft. Er komt gek genoeg dus niet echt technologie aan te pas: het zijn vooral evolutie en de natuur die er samen voor zorgen dat de robots niet zinken. Net als een schaatsenrijder aandoenlijk is wanneer hij over het water gaat, zo is dat ook best aandoenlijk om te zien bij deze ultrakleine robot:

