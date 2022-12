RIP Marslander Insight: dit is zijn laatste foto

Met een tekst die recht in het hart is, neemt NASA afscheid van de Marslander. Of eigenlijk zwaait de lander zelf af, door zijn allerlaatste foto naar aarde hebben verstuurd, vlak voordat hij voorgoed uitviel. Het is een vreemde gewaarwording, het idee dat dit apparaat 60 miljoen tot 400 miljoen kilometer bij ons vandaan is en daar ook zal blijven. Het was ooit een innovatieve uitvinding die ons veel heeft gebracht, maar nu verandert hij mede door de stoffige en heftige weersomstandigheden op Mars in een stuk schroot.

InSight

Of hij echt helemaal is uitgevallen, dat is trouwens nog niet bekend, maar NASA verwacht het wel. De foto dateert ook niet van gisteren, maar van 11 december. Het is geen verrassing dat de Marslander zijn laatste ‘adem’ heeft uitgeblazen: het was sowieso helemaal niet het plan dat hij uberhaupt zo lang ‘in dienst’ zou zijn. Helemaal dit jaar, toen zijn zonnepanelen al onder het stof zaten, dachten we niet dat hij het nog zo lang zou volhouden. Hij heeft immers zonder zonne-energie helemaal geen energie en op door een dikke laag stof bedekte zonnepanelen komt weinig licht binnen.

Bij de tweet geeft de Marslander aan: “Mijn energieniveau is heel laag, dit kan best eens de laatste foto zijn die ik verzend. Maak je geen zorgen over mij: mijn tijd hier was productief en sereen. Als ik met mijn missieteam kan praten, dan zal ik dat zeker doen, maar ik meld me hier (op Twitter, red) binnenkort af. Dank je wel dat je bij me bent gebleven.” Het is moeilijk om daar niet een klein beetje ontroerd door te raken, zulke mooie woorden. Apart hoe het bij een levend huisdier dat in de ik-vorm praat vaak irritatie oproept, terwijl een robot blijkbaar het tegenovergestelde voor elkaar krijgt.