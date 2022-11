InSight kan nog worden gered: door de wind

In principe gaan we er vanuit dat marslander InSight met pensioen gaat, maar er kan nog hoop zijn. De reden dat hij het moeilijk heeft, komt omdat zijn zonnepanelen onder het marsstof zitten. De enige hoop is als er een flinke wind zou komen, maar dat lijkt binnenkort niet te gebeuren. NASA maakt zich dan ook op voor het pensioen van het onderzoekswagentje.

InSight We wisten al een tijdje dat het einde eraan zat te komen voor InSight. Hij functioneert al een tijdje niet helemaal perfect meer. Dat komt vooral omdat hij een enorme laag marsstof op zich heeft die er niet zomaar vanaf gaat. Dat stof ligt op de zonnepanelen, die het karretje stroom geven. Nu dus niet, want er komt geen straaltje licht doorheen. Het ironische is dat de wind die zoveel stof op de zonnepanelen heeft geblazen, tegelijkertijd de reddende engel van het apparaat kan zijn. Echter is daar wel veel wind voor nodig en de kans wordt klein geacht dat dat voor het marskarretje gaat gebeuren. Er is geen vaste datum dat InSight met de vut gaat: het team blijft net zo lang data verzamelen tot het echt niet meer kan. Om met de woorden van NASA te spreken: ‘We zijn overgeleverd aan de grillen van Mars’. InSight heeft zijn naam wel waargemaakt, want hij heeft ons allerlei inzichten gegeven over hoe de inwendige structuur van Mars is. Voor zulk onderzoek is echter kracht nodig en die moest hij putten uit de zon.

Mars Het lijkt echter volledig over het uit te zijn met InSight. Laatst deed hij nog een toffe ontdekking in de vorm van een krater van een meteoriet, maar die zal de boeken ingaan als het laatste dat hij deed. Je kunt de marslander zelfs een kaartje sturen om hem te bedanken voor zijn geleverde diensten. Overigens zijn veel van zijn wetenschappelijke instrumenten al uitgeschakeld: alleen de seismometer is nog werkende. Dit om te zorgen dat hij zo min mogelijk stroom nodig heeft. Zelfs het errorsysteem dat aangeeft dat er iets fout moest eraan geloven. Waarschijnlijk is het over een paar weken echt over en uit met InSight: wetenschappers zien de kracht van het apparaat steeds verder achteruitgaan. Hoewel ze zeker doorgaan tot het einde, is het toch wel echt zover om de missie met InSight af te ronden. Natuurlijk blijft er een klein beetje hoop voor die harde wind die de zonnepanelen weer blootlegt, maar vooralsnog zijn we in ieder geval blij met alle inzichten die InSight wist te geven.