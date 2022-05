Plantjes kweken op de maan? Bijna!

Op de maan ontbreekt het zowel aan zuurstof als water, dus de kans dat daar ooit iets biologisch als een plant, vanzelf, gaat groeien is nihil. Toch zijn Amerikaanse biologen er wel in geslaagd iets te laten groeien in de ‘bodem van de maan’. Dat wil zeggen, ze hebben met succes geëxperimenteerd met het kweken van plantjes in maanstof. Dat werd meer dan 50 jaar geleden door NASA astronauten op de maan verzameld en met een drietal Apollo-misses naar de Aarde meegenomen.

Micro-biologisch experiment

Voor het experiment kregen de biologen van de Universiteit van Florida een minieme hoeveelheid maanstof van de NASA, in totaal amper één gram. Het is immers niet zo dat daarvan zakken vol op voorraad liggen. Vervolgens werd de maanstof verdeeld over een aantal mini-kweekschaaltjes met daarin ook de zaadjes van plantjes, en een beetje water. Een soort van micro-biologisch experiment. Tot hun eigen verbazing staken na enkele dagen groene ‘blaadjes’ hun kop boven het maanstof uit.