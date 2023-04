In Nederland moet je nogal wat wegen bewandelen voordat je een wapenvergunning krijgt. Ik de VS is het bezitten van een wapen een grondwettelijk recht. Daar liggen de Glock’s, Magnum’s, shotguns en (semi) automatische geweren gewoon in warenhuizen. We kennen allemaal wel de verhalen over (massa) schietpartijen die in Amerika bijna een dagelijks terugkerend fenomeen zijn.

De grondwet aanpassen, dat zit er niet in. Evenals het luisteren naar smeekbedes van, veelal Democratische, politici en nabestaanden om meer voorwaardes en controles te verbinden aan de verkoop van wapens. En de wapenindustrie zit daar ook niet op te wachten. Sommige fabrikanten zien echter wel in dat er iets moet veranderen. De introductie van een pistool met gezichtsherkenning is wat dat betreft een stap in de goede richting.

Trekker kan alleen door de eigenaar overgehaald worden

Het zogenoemde slimme pistool, de Biofire Smart Gun, is een vinding van Biofire Tech uit Colorado. Door middel van gezichtsherkenning en een vingerafdruk scanner wordt het wapen ontgrendeld en kan het gebruikt worden. Dit zou dus betekenen dat schietpartijen zoals het kind dat onlangs zijn lerares neerschoot met het pistool van zijn moeder – dat hij zonder haar medeweten gepikt had – niet meer voorkomen. Ook gestolen wapens worden zo onbruikbaar. Hoe het werkt kun je in onderstaande video van Bloomberg zien.