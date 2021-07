​Opzienbarend nieuw internetsnelheidsrecord: 319 terabits per sec

Er is een nieuw record gevestigd op het gebied van internetsnelheid. Onderzoekers van het Japanse National Institute of Information and Communications Technology ( NICT ) hebben het voor elkaar gekregen om data op 319 terabits per seconde te versturen. Het gaat om een downloadsnelheid. Dat is bijna het dubbele van het staande record, dat in handen was van University College London. Dat liet met 178 terabits per seconde al vele monden openvallen van verbazing. Ter vergelijk: we zijn in Nederland nu bezig met de uitrol van glasvezel , dat ons 1 gigabit internet per seconde kan geven.

Het iets ingewikkeldere verhaal is als volgt, zo schrijven de onderzoekers: “We slaagden erin de eerste S-, C- en L-bandstransmissie over lange afstanden in een 4-core optische vezel met standaard buitendiameter (0,125 mm) te verzenden. De onderzoekers construeerden een transmissiesysteem dat in zijn geheel gebruik maakt van multiplextechnologie met golflengteverdeling. Door verschillende versterkertechnologieën te combineren werd een transmissiedemonstratie gedaan met een datumsnelheid van 319 terabit per seconde, over een afstand van 3.001 km.”

Het is een technisch verhaal, maar er is een vrij eenvoudige uitleg te geven. Door innovatieve glasvezeltechnologie en mineralen in te zetten, konden de Japanse onderzoekers het record breken. Er werd daarnaast een microkam gebruikt om een soort pulserende groepen laserstralen te lanceren. Het werkt niet als, maar sneller dan een trein. Dankzij deze techniek zou je technisch gezien 57.000 films kunnen downloaden in één seconde. Liever alles wat Spotify te bieden heeft? Dat kan ook, volgens Yahoo News zou je in drie seconden de hele Spotify-bieb kunnen downloaden op het netwerk van NICT.

Nieuw internetrecord

Het gaat verder: “Met behulp van een algemene vergelijkingsmetriek van optische vezeltransmissie is de datasnelheid en afstandsproductie van 957 petabits per seconde x km een wereldrecord voor optische vezels met een standaard buitendiameter. In deze demonstratie gebruiken we de C- en L-banden, die doorgaans worden gebruikt voor lange-afstandstransmissie met hoge gegevenssnelheid. Daar voegen we de transmissiebandbreedte van de S-band aan toe, die hiervoor nog niet werd gebruikt.”

De onderzoekers denken dat dit kan helpen de ruggengraat te vormen van een nieuw communicatiesysteem, voor na 5G. In ieder geval is dit nog een experiment (waar ook nog eens heel veel geld mee gemoeid gaat), zeg dus nog even niet je streamingabonnementen op, want het kan nog decennia in beslag nemen voor dit soort supersnelheden kunnen worden gehaald op grote schaal. Bovendien moet waarschijnlijk nog volop worden getest of het veilig is.

