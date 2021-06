Welke landen hebben het snelste en goedkoopste internet ter wereld?

Ben je benieuwd waar je ter wereld het snelste en goedkoopste internet hebt? Wij ook! Daarom gingen we op onderzoek uit. Want wij weten wel wat we hier betalen voor onze verbinding, maar wat betalen ze in andere landen? Hier betaal je al snel een paar tientjes per maand voor een beetje snelle wifi thuis. Vind je dat veel? Het kan nog veel duurder! En ook goedkoper trouwens. In Nederland hebben we een gemiddelde internetsnelheid van 33,52 Mbps en daarmee zitten we in de top-5 landen wereld.

Het snelste internet heb je in Singapore (55,12 Mbps) en het sloomste in Burkina Faso, Gabon en Yemen (0,34 Mbps). Misschien zijn die laatste drie niet de beste landen om te overwegen als je een tijdje in het buitenland wil werken als digital nomad.

Snelle wifi en mobiel internet

Niet alleen onze wifi thuis en op openbare plekken is gemiddeld snel, ook voor wat betreft mobiel internet zijn we een van de koplopers. Onze gemiddelde snelheid is dan 10,5 Mbps, dat is net zo snel als in Rusland, Zuid-Korea en Italië. Maar minder snel dan in het Verenigd Koninkrijk (23,1 Mbps). Ook de Scandinavische landen scoren op beide vlakken goed en veel landen in Azië. Naast Singapore en Zuid-Korea kun je over het algemeen ook in Japan en Hong Kong rekenen op snel internet. Dat is anders in Zuid-Amerika en Afrika, continenten waar het internet vaak nog instabiel en traag is. Al verschilt dit wel enorm per land. Gemiddeld gezien scoren ze echter wat slechter.

Duurste en goedkoopste landen voor internet

Het goedkoopste mobiele internetabonnement ter wereld kun je krijgen in Israël, omgerekend betaal je daar $ 0,05 per GB. Andere goedkope landen zijn India, Kirgizië, Fiji, Italië, Soedan en Rusland. Gemiddeld kost data per GB wereldwijd $4,21. De duurste abonnementen vind je in Equatoriaal Guinea ($ 49,67), de Falkland eilanden ($ 44,56) en Sint Helena ($ 39,87). Als we kijken naar de duurste en goedkoopste abonnementen voor internet thuis, dan ben je in de Oekraïne (€ 4,80) het goedkoopste uit per maand en in Ethiopië het duurste (€ 350, 46). In Nederland betalen we gemiddeld € 39,46.

Grappige weetjes over internet wereldwijd

We vonden het leuk om nog wat leuke weetjes op te sommen over internet wereldwijd. Toch handig om te weten wanneer je binnenkort weer op reis gaat.