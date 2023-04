OpenAI krijg voorwaarden voor opheffen Italiaanse blokkade

Onlangs besloot de Italiaanse privacy-waakhond tot een verbod op het gebruik van ChatGPT – de AI-tekstgenerator van OpenAI – in het land van Pizza en Pasta. Dat verbod inspireerde verschillende andere Europese landen om hetzelfde te gaan overwegen en leidde tot een piek van nieuwe VPN-verbindingen vanuit Italië. Deze week heeft Garante – de Italiaanse variant van de ACM – OpenAI verblijd met een aantal voorwaarden voor het opheffen van de blokkade van ChatGPT.

OpenAI moet consumenten beter informeren

In grote lijnen komen die voorwaarden erop neer dat OpenAI vooral transparanter moet communiceren over hoe het data verzamelt, wat het daarmee doet en wie er toegang toe heeft. Daarbij hoort ook een betere, robuuste, oplossing voor het controleren van de leeftijd van gebruikers. Daarnaast moet het consumenten ook de mogelijkheid geven om verkeerde informatie die over hen rondgaat, te laten verwijderen of corrigeren.

Ook moet OpenAI de wettelijke basis verduidelijken die het claimt voor het verwerken van gebruikersgegevens die bedoeld zijn voor het trainen van zijn AI-algoritmen. Dit betekent dat het legitieme belang moet kunnen worden aangetoond. Kan dat niet, dan moet het gebruikers expliciet om toestemming vragen de betreffende gegevens te mogen gebruiken. Ook stelt Granate dat OpenAI de Italiaanse consumenten beter moet informeren over het gebruik van gegevens voor het trainen van AI-algoritmen.