Op waterstof non-stop de halve wereld rond… in een vliegtuig

Elektrisch rijden is inmiddels zo ver ingeburgerd dat het nog slechts een kwestie van tijd lijkt voordat er meer EV’s dan ICE’s verkocht worden. Bij andere vervoermiddelen is dat nog niet direct aan de orde. Neem nu vliegtuigen. Elektrisch vliegen is geen toekomstmuziek meer, maar op dit moment nog slechts op kleine schaal, over kleine afstanden en voornamelijk voor vracht of een snelheidsrecord. Lange afstanden, met passagiers, zijn nog niet aan de orde... nóg niet.

De wereld rond met één tussenstop

Het Britse Aerospace Technology Institute zou daar wel eens (snel) verandering in kunnen brengen. Zij hebben een oplossing bedacht waarmee het, in theorie, mogelijk moet zijn om een door waterstof aangedreven elektrisch vliegtuig, FLyZero, met 279 passagiers non-stop de halve wereld rond te vliegen. Om de wereld rond te vliegen zou maar één tussenstop nodig zijn, aldus het persbericht (pdf).

Het vliegtuig, dat nog een concept is, zou in het midden van het volgende decennium (jaren 30 dus) al werkelijkheid kunnen worden. Om de halve wereld te kunnen bereiken, zonder tussenstop, wordt het toestel uitgerust met twee waterstoftanks aan de achterzijde plus twee balanstanks bij de neus. Voor de aandrijving zorgen twee turbofan motoren bij de staart van het toestel. De totale spanwijdte van de FlyZero wordt 54 meter.