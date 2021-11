​Onze ‘paperclip’-economie... en het gevaar van onverschilligheid

Misschien ben je bekend met het concept van de ‘paperclip maximizer’: een extreem voorbeeld van hoe het mis kan gaan met Artificiële Intelligentie (AI) wanneer je niet voldoende morele veiligheid inbedt in een systeem. Wanneer een AI wordt geprogrammeerd om zoveel mogelijk paperclips te maken, zou het er volgens dit gedachtenexperiment op uit kunnen draaien dat de AI uiteindelijk alles op aarde zal uitroeien om de verkregen massa om te bouwen tot één grote - extreem optimale en efficiënte - paperclipfabriek. Frank Lantz van de New York Tisch School of the Arts pakte de handschoen op om dit fictieve voorbeeld om te zetten in een online game, genaamd ‘Universal PaperclipsTM’. De game geeft ons de mogelijkheid te ervaren hoe het is als exponentiële groei je zo rijk maakt, dat getallen je uiteindelijk niets meer zeggen en je de keuze krijgt om ofwel je paperclipfabrieken verder te optimaliseren ofwel zo optimaal mogelijk de planeet te vernietigen. Met deze ervaring komen twee prangende vragen samen: wat is de drijfveer van de allerrijksten op aarde en op welke manier kan AI hun expansiedrang versterken?

Universal Paperclips



Universal Paperclips is een browsergame (die ook mobiel te spelen is) die eenvoudig begint met de button ‘Make Paperclip’. Het is een variant van een incrimental game. Incrementele spellen, ook wel clickerspellen genoemd, zijn videogames waarbij de speler eenvoudige acties uitvoert, zoals het herhaaldelijk klikken op een button. Als speler merk je al snel dat het handmatig ‘maken’ van een paperclip door ergens op te klikken de nodige energie kost en je in het begin nog vrij weinig oplevert. Op het moment dat je denkt ‘kunnen we dit niet automatiseren?’ verschijnt de button ‘Autoclippers’ in beeld. Na de autoclippers volgden de ‘Megaclippers’ (nog sneller, nog groter) en na nog wat extra investeringen is er uiteindelijk steeds meer dat vanzelf gaat. De game geeft je stap voor stap steeds meer mogelijkheden om je fabrieken verder te optimaliseren en/of in de tussentijd nog wat wereldproblemen oplossen (bijvoorbeeld het tegengaan van de opwarming van de aarde). Het oplossen van dit soort problemen zorgt voor een verdere groei in vertrouwen in de AI, waardoor uiteindelijk ook je commerciële mogelijkheden weer groter worden.

Na het overnemen van je belangrijkste concurrent en een uiteindelijke werelddominantie op de paperclipmarkt merk je dat je niet alleen paperclips produceert maar ook keiharde valuta, die je kunt investeren op de beurs. Door de exponentiele groei aldaar kun je je paperclips en dollars al snel niet meer tellen: het zijn zoveel nullen geworden dat je gevoel voor getallen een beetje verwatert. Dat is het moment dat de game je introduceert met termen als sextillion, quadrillion en nonillion en met ‘Strategic Modeling’, een game-in-game die automatisch een vakje kiest uit vier opties op basis van een door jouw gekozen (en aangekochte) strategie. Je wordt weer rijker en rijker, maar nu in Yomi (een totaal willekeurig begrip). Kortom: door maar op knopjes te blijven drukken en in eenheden te handelen waarvan je de oorsprong niet eens meer van kent, word je dusdanig rijk dat je geen idee meer hebt wat dingen waard zijn: een spottende metafoor voor de moderne beurshandelaar.

Quantum Computing



Je kunt de opbrengsten van je paperclipimperium overigens ook investeren in Quantum Computing: dit is binnen de game vooral heel kostbaar en levert eigenlijk niet echt iets tastbaars op, behalve wat bewegende zwarte en witte (soms grijze) blokjes en een volstrekt willekeurige Ops-uitslag van -14 of 856. Ook dit lijkt een metafoor voor iets dat weliswaar veel potentie lijkt te hebben, maar dat we in de kern eigenlijk nog niet helemaal kunnen bevatten.

Uiteindelijk beland je in fase drie van het spel waarin je ‘HypnoDrones’ kunt lanceren die alle mensen op aarde uiteindelijk zullen doden en om zullen zetten in nog meer massa voor nóg meer paperclips. Als laatste stap voer je nog wat gevechten in de ruimte, waarna je ook daar glorieus de overwinning zult claimen door de juiste categorieën aan te klikken in het ‘Von Neumann Probe Design’, een wiskundig model om ruimteschepen te klonen en ook daar weer aan te sturen op exponentiële groei.