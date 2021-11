​Jeff Bezos’ plan om de aarde te redden is niet fantastisch

Hij is jarenlang het hoofd geweest van Amazon en houdt zich nu vooral bezig met zijn ruimtebedrijf Blue Origin. Daarnaast wil de miljardair iets doen voor de aarde. Elon Musk is dan wel opgeroepen om een einde te maken aan honger: Jeff Bezos gaat voor de bescherming van de bossen. Zijn plan heeft echter niet overal voeten in aarde weten te krijgen.

Amazon als veroorzaker Jeff heeft 2 miljard dollar vrijgemaakt om bomen te planten in Afrika en de Verenigde Staten. Klinkt als een nobel plan, maar volgens natuurexperts heeft het weinig zin en moet hij zich juist richten op wat ‘zijn’ Amazon allemaal veroorzaakt aan vervuiling in plaats van de gevolgen ervan proberen op te lossen. Bovendien moet hij ook de lokale gemeenschappen raadplegen voor dat hij plannen smeedt, zodat hij beter geïnformeerd te werk gaat en deze mensen ook weten waar ze aan toe zijn. Aan de andere kant is het moeilijk om nog heel veel te zeggen over wat Jeff en zijn mensen precies willen gaan doen. Het wil vooral de graslanden van Afrika nieuw leven inblazen en werken aan de Noord-Amerikaanse landschappen, enerzijds door bij te planten, anderzijds door duurzame initiatieven te ondersteunen. Bezos wil dus wel werken met lokale gemeenschappen, maar het lijkt ze niet vooraf te hebben geïnformeerd of gesproken.

Bezos Earth Fund Forrest Fleischman van de universiteit van Minnesota zegt tegen The Verge: “Organisaties zoals het Bezos Earth Fund hebben de neiging om mensen in Seattle in te huren om Afrika te repareren. En dat werkt niet. Ze laten het beste scenario zien en verspillen daar geld aan, terwijl het slechtste scenario de realiteit is en ze juist veel schade aanrichten.“ De focus ligt op dit moment in de wereld enorm op klimaatverandering en duurzaamheid, omdat wereldleiders nu in Kopenhagen samen zijn gekomen om hierover te praten. De COP26-top duurt nog maar een paar dagen, maar hij werd zeer sterk geopend door David Attenborough. Die is echter hoopvol: “We zijn een macht die krachtig genoeg is om de planeet instabiel te maken, dan zullen we door samen te werken ook net zo krachtig zijn om hem te redden.”

Bomen planten Jeff probeert het, maar dat blijkt dus moeilijk als je tegelijkertijd met Amazon een vrij grote kracht bent in het instabiel maken van onze planeet. Het is ook de vraag of het planten van bomen überhaupt wel een goed idee is. Soms wordt er teveel van hetzelfde soort geplant waardoor er alsnog een ecologisch evenwicht wordt verstoord. Zeker als er ook nog planten en bomen worden geplant in een omgeving waar ze helemaal niet thuishoren.