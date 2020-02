​Amazon-baas zet 10 miljard dollar in tegen klimaatverandering

"Ik zeg $ 10 miljard toe om te beginnen en ik start deze zomer met het uitgeven van subsidies. De aarde is het enige dat we allemaal gemeen hebben - laten we onze planeet samen beschermen.⁣⁣⁣”

Jeff Bezos, de veelbesproken eigenaar van Amazon, heeft toegezegd 10 miljard te investeren om klimaatverandering tegen te gaan. Er wordt een Bezos Earth Fund opgericht dat in deze zomer start met het investeren van geld in projecten die bijdragen aan duurzaamheid.

Het is een indrukwekkend geldbedrag dat Bezos hier investeert, al valt dat voor hem persoonlijk wel mee. Hij schijnt ongeveer 130 miljard dollar waard te zijn. Waar hij zich normaal wat stiller houdt, zeker ten opzichte van andere techgiganten zoals Bill Gates en Elon Musk, is hij de laatste jaren zeker meer bezig met filantropie versus financiën.

Amazon in Nederland

Ondertussen breidt het platform dat hij ooit bedacht, Amazon, flink uit. Zeker in Nederland zullen we daar meer van gaan merken, wat mogelijk grote invloed zal hebben op andere online verkoopplatforms en warenhuizen, zoals Bol, Hema, Marktplaats en Wehkamp. Tot op heden gebruiken we in Nederland nog een vertaalde versie van de Duitse Amazon, maar het platform schijnt ergens in de komende maanden officieel onze kant op te komen.