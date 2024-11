Onderzoek: Mkb heeft behoefte aan ondersteuning bij digitalisering

Belemmeringen om digitalisering verder te ontwikkelen

Bijna de helft van de ondernemers (48%) verwacht dat het lastig wordt digitaliseringsdoelen binnen drie jaar te bereiken. Cybersecurity is een belangrijke zorg, waar 81% van de ondernemers pessimistisch over is. Daarnaast vindt 61% van de ondernemers dat de digitalisering te snel gaat om bij te houden en ruim 80% geeft aan dat zijzelf of hun medewerkers niet veel kennis hebben. Dit belemmert hen om effectief te investeren in nieuwe technologieën.

Een belangrijk obstakel voor veel ondernemers bij digitale ontwikkeling is een gebrek aan praktische ondersteuning; 43% geeft aan dat er weinig tot geen hulp beschikbaar is of dat zij niet weten waar die te vinden is . Daardoor zoeken zij vooral online (61%) of vertrouwen zij op hun eigen medewerkers (39%) voor kennis. Toch hebben ze liever praktische hulp van buitenaf, gericht op kennis en vaardigheden (39%), advies en begeleiding (37%) en technische ondersteuning (37%).

“Digitalisering is essentieel, niet alleen voor innovatie in onze economie en het aanpakken van het tekort op de arbeidsmarkt, maar ook voor de veiligheid van iedereen die met een bedrijf / onderneming in aanraking komt,” aldus John van Vianen, CCO Business Market and member of the Executive Committee bij Vodafone Business. “Ondernemers moeten tijd, ruimte en praktische ondersteuning krijgen om digitalisering toe te passen op een manier die bij hen past. Vooral is het belangrijk dat ze de kans krijgen om de mogelijkheden digitalisering te verkennen. Daarom lanceerde Vodafone Business onlangs het initiatief ‘Gratis Ondernemersadvies’, waarmee ondernemers onafhankelijk advies kunnen inwinnen over digitalisering. Daarnaast willen we ons samen met MKB-Nederland inzetten om digitalisering praktisch toegankelijker te maken voor ondernemers.”

Infographic