Veel MKB-bedrijven denken niet interessant genoeg te zijn voor cybercriminaliteit

Steeds meer MKB-bedrijven krijgen dagelijks te maken met malafide websites en pogingen tot phishing via hun systemen of medewerkers. Zo blijkt uit nieuwe gegevens van KPN. Op wekelijkse basis verijdelt de telco ruim 7 miljoen pogingen om het Nederlandse bedrijfsleven aan te vallen.

Vooral het aantal gevallen van phishing, waarbij geprobeerd wordt om persoonlijke, inlog of financiële gegevens te verkrijgen, neemt snel toe. Dit staat echter in schril contrast met de bevindingen van de nieuwste MKB Cybersecurity Monitor, uitgevoerd door Motivaction. Daaruit blijkt namelijk dat het MKB het risico en de kans om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit flink onderschat. Een zorgwekkende uitkomst.

Veel meer (+34%) cybercriminaliteit

In vergelijking met een jaar geleden krijgen bedrijven veel vaker (+34%) te maken met cybercriminaliteit in de vorm van malafide websites, phishing en websites die geïnfecteerd zijn met destructieve of schadelijke software. Met name het aantal pogingen tot phishing is op weekbasis bijna vertienvoudigd in vergelijking met een jaar eerder.

Opvallend is de toename van de zogenaamde Newly Registered Domains, websites met kwaadaardige bedoelingen, denk aan nep-webwinkels, die slechts een dag online blijven. Elke week houdt KPN meer dan 7 miljoen pogingen van cybercriminaliteit gericht op MKB-bedrijven tegen. Dit kan alleen bij bedrijven die gebruikmaken van de Extra Veilig Internet (EVI) functie. Helaas zijn er nog steeds veel bedrijven die geen gebruik maken van deze veiligheidsfilter, waardoor miljoenen pogingen van cybercriminaliteit wel kans van slagen hebben. En dat terwijl het nota bene kosteloos is.