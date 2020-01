Ondernemingen investeren komende jaren fors in robotsoftware

Het is een hot-topic. Robots, robotica en robotsoftware, ze hebben een ding gemeen en dat zijn robots. Of je ze nu kan zien of niet, ze werken 24 uur per dag, zijn betrouwbaar, slim, worden bestuurd met AI en maken geen fouten. Ze zijn de ideale werknemer of de onzichtbare bestuurder van complexe processen.



Mede hierdoor behoort routinematig bureauwerk met bedrijfssystemen tot de verleden tijd, doordat robotsoftware veel beter omgaat met starre IT-systemen, die onmiddellijk na oplevering alweer achterlopen op de werkelijkheid. Dit proces is onomkeerbaar en dat die opmars van robotsoftware impact gaat krijgen verwonderd niemand meer. De onderzoekers van Forrester Consulting onderzochten in opdracht van UiPath (voorloper op het gebied van Robotic Process Automation) de effecten hiervan op de werkvloer. De resultaten zijn terug te vinden in het Forrester-onderzoeksrapport - De Toekomst van Werk - wat inmiddels openbaar is. Het onderzoek roept op de ontwikkelingen niet af te wachten, maar zo snel mogelijk de regie te nemen.

De Toekomst van Werk

De belangrijkste eerste conclusies zijn samen te vatten in drie hoofdonderwerpen:



Automatisering beïnvloedt banen. In de nabije toekomst zullen er maar weinig banen zijn die niet zijn veranderd door de opkomst van de digitale collega´s – ook op hogere niveaus. Aangehecht rapport kwalificeert medewerkers in twaalf persona´s om de betreffende collega´s mee te classificeren.

Medewerkers voelen de bui al hangen en zijn bang dat hun digitale vaardigheden niet aansluiten bij de toekomst, of maken zich zorgen over hun geschiktheid voor het lastiger werk dat in plaats van het routinewerk komt.

Bedrijven die automatiseren, moeten er ook in opleiden om medewerkers carrièreperspectief te laten behouden.