Nieuwe samenwerking tussen SAP en het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

SAP SE kondigt vandaag een meerjarige samenwerking aan met het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Als officiële partner werkt SAP vanaf 2024 samen met het Formule 1-team om de operationele efficiëntie te verhogen en nieuwe gegevensinzichten te ontsluiten. SAP S/4HANA Cloud, private edition vormt de technologische basis voor een veilige en toekomstbestendige cloudomgeving. Hiermee kan het team onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie (AI) en cloudoplossingen van SAP kunnen helpen bij het nemen van beslissingen, het optimaliseren van resources en het toekomstbestendig maken van zijn IT-infrastructuur.

Naadloze raceweekenden



Efficiëntie is in de Formule 1 de hoeksteen van succes. Daarom zijn het beheersen van de kosten en het optimaliseren van de complexe toeleveringsketen van het team 2 aandachtsgebieden voor deze samenwerking. Met SAP S/4HANA Finance kan het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team middelen efficiënter toewijzen en gebruiken. De geïntegreerde SAP Business AI-technologie helpt bij het voorspellen van de kosten en de uiteindelijke budgetbehoeften en het optimaliseren van zowel de toeleveringsketen als de voorraadartikelen.

Het team kan ook profiteren van SAP Build-oplossingen en SAP Business Technology Platform om een transparante, intelligente bedrijfsarchitectuur te implementeren. Hierin worden gegevens en systemen uit verschillende bronnen binnen de organisatie samengebracht in één overzicht. Dit kan leiden tot kortere doorlooptijden voor kritieke auto-onderdelen waardoor de onderdelenstroom tijdens raceweekenden naadloos kan verlopen.

Uitmuntende techniek



“Formule 1 is een sport waar technologie heel belangrijk is. Zelfs de kleinste verbeteringen kunnen een groot verschil maken in de resultaten. Gezien de extreme omstandigheden waaronder Formule 1-teams opereren, bieden autosporten een wereldwijd platform om vaardigheden en uitmuntende techniek te laten zien”, aldus Julia White, lid van de raad van bestuur van SAP SE en chief marketing and solutions officer. “Maar naast de prestaties op de racedag gebeurt er ook veel achter de schermen. SAP is er trots op samen te werken met het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team om ervoor te zorgen dat de activiteiten net zo goed zijn afgestemd als de auto's.”

Deze samenwerking heeft het potentieel om een nieuwe blauwdruk te creëren voor de auto-industrie. Formule 1 is de plek waar de nieuwste innovaties voor de auto-industrie worden uitgevonden en in première gaan. Samen zullen SAP en het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nieuwe innovaties leveren die ondersteund worden door inzichten uit de Formule 1 en die de activiteiten van andere SAP-klanten zullen ondersteunen en vormgeven.