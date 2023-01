Nieuwe robot van Boston Dynamics kan springen, gooien en bouwen

De robots die ontwikkeld worden door Boston Dynamics hebben in het verleden al heel wat hoofden doen draaien en wenkbrauwen doen fronzen. De hond, spot bijvoorbeeld, met zijn ‘move like jagger’ bewegingen. Maar de meest beweeglijke robots die bij Boston Dynamics ‘geboren’ worden zijn de zogenoemde Atlas-robots. In 2021 zagen we al een robot die salto’s kon maken. Nu is er een nieuwe telg van de Atlas-familie. Die is zowaar nóg beweeglijker en heeft enkele nieuwe ‘moves’ en mogelijkheden.

Atlas helpt bouwvakker op steiger

Zoals altijd heeft BD ook nu weer een fraaie video gemaakt waarin de nieuwe Atlas-robot zijn (of haar?) kunsten laat zien. En die zijn best indrukwekkend. Naast rennen en springen kan de robot nu namelijk ook voorwerpen oppakken en gooien. In de video helpt Atlas een ‘bouwvakker’ op een steiger. De robot pakt zelf een plank om op de steiger te kunnen klimmen. Vervolgens neemt hij een tas met gereedschap mee die hij met een worp aan de bouwvakker ‘geeft’.