​Nieuw in de ruimte: het private bedrijf Astra

Nu de ruimte een steeds meer commerciële bedoening wordt, staan er naast SpaceX, Blue Origin en Virgin Galactic steeds meer ruimtebedrijven op. Eén ervan is Astra, een Amerikaans ruimtebedrijf dat eergisteren voor het eerst succesvol in de baan om de aarde was.

Astra

Aan de leiding van Astra staan Chris Kemp en Adam London, maar in totaal werken er zo’n 100 mensen. Het is zelfs beursgenoteerd, terwijl het slechts vijf jaar geleden in 2016 werd opgestart. In eerste instantie werd het Stealth Space Company genoemd, maar inmiddels kennen we het eigenlijk alleen nog als Astra Space. Het bedrijf kan inmiddels al heel lang rekenen op de steun van andere grote bedrijven, want onder zijn investeerders zijn BlackRock, ACME, Airbus, Salesforce en zelfs voormalig Disney-CEO Michael Eisner.

In eerste instantie was Astra een bedrijf genaamd Ventions dat onderzoek deed naar de ruimte. Het werkte tien jaar samen met NASA aan ruimtetech voordat het zijn eigen ruimte-ambities besloot na te streven. Met succes dus, want het heeft nu voor het eerst succesvol een reis gemaakt naar de baan rond de aarde. Niet zonder slag of stoot: het heeft in 2018 twee testvluchten gedaan vanaf het Pacific Spaceport Complex in Alaska, maar deze waren allebei onsuccesvol. Tenminste, dat is wat de Federal Aviation Administration oordeelde. Astra vond ze beide succesvol, al was er eentje wat minder lang dan het plan was.