Dit is waarom ruimtelanceringen regelmatig worden uitgesteld

De SpaceX Crew-3-lancering is wederom uitgesteld en hoewel het maar om een paar dagen gaat, is het natuurlijk jammer voor iedereen die met alle voorbereiden helemaal klaar was. De reden? Dat is een van de meestvoorkomende redenen om een lancering van een ruimtevaartuig uit te stellen: het weer.

SpaceX Crew-3 SpaceX Crew-3 zal nu op 10 november vertrekken, maar het plan om te zorgen dat de Crew-2 het Crew-3-team welkom zou heten in de ruimte gaat niet gebeuren. Crew-2 zal nu zelfs eerder naar aarde gaan. De reden dat deze wissel is gemaakt, dat heeft alles te maken met het weer. Het weer is één van de grootste boosdoeners als het gaat om lanceringen. Boosdoener is misschien wat negatief: op zich is het goed om een lancering uit te stellen als de veiligheid in het geding is. Juist met wind kan een raket zomaar de verkeerde kant op gaan en dat kan funest zijn voor een crew, maar ook simpelweg voor een missie. Als je op aarde net een graad verkeerd gaat, dan kan dat eenmaal in de ruimte een veel grotere afstand zijn. Het weer is dus een enorm essentiële factor.

Windkracht 5 is te veel Waar een gewone vlucht met het vliegtuig vaak pas wordt geannuleerd als het echt flink stormt, moet je bij een ruimtelancering al veel eerder tot uitstel overgaan. De wind mag niet harder gaan dan 31 kilometer per uur uit het noordoosten (en 100 kilometer per uur uit andere windrichtingen). Koud weer is ook gevaarlijk wegens ijsvorming, waardoor een temperatuur lager dan 8 graden ook betekent dat er niet gelanceerd wordt. De Challenger-explosie in 1986 vond plaats doordat de O-ringen van de raket te koud werden en dat heeft uiteindelijk niet alleen voor een mislukte missie en veel verloren dollars gezorgd: hierbij kwamen 7 bemanningsleden om). Zelfs de wolken hebben invloed op de lancering, maar bijvoorbeeld ook onweer. Als er ook maar twintig procent of meer kans is op onweer binnen 8 kilometer vanaf de lanceerbasis, dan gaat de lancering niet door. Een beetje suf, maar juist Florida waar NASA’s basis is, is de Amerikaanse staat met de grootste kans op onweer. En nu gaat het alleen om het weer op aarde: ook in de ruimte heb je te maken met straling en energie.

Technische storing Hoewel het meestal het weer is dat lanceringen parten speelt, zijn het soms ook heel andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan een klein medisch probleem met één van de inzittenden (dat was zelfs de reden dat de Crew-3 vorige keer werd uitgesteld) of technische problemen. Dat laatste kan vanalles zijn. Soms is een bepaald onderdeel nog niet helemaal af of blijkt er bij het testen toch een storing te zijn. Bij SpaceX was er in 2016 een tankprocedure niet goed uitgevoerd, waardoor er een chemische reactie op gang kwam die voor brand zorgde. Gelukkig kwam hierbij niemand om: vaak gaat het ook lang niet alleen om de bemanningsleden die in gevaar zijn: ook de mensen op de lanceerbasis moeten wel veilig blijven. We hopen natuurlijk dat Crew-3 woensdag alsnog veilig en wel kan worden gelanceerd en het ISS goed bereikt. De lancering is live te volgen op het YouTube-kanaal van NASA.